Libia: Rutte (premier Paesi Bassi), “leadership dell’Italia è importante in questa fase”

Il ruolo di “Conte e del governo italiano nella crisi libica è importantissimo. La leadership dell’Italia è importante in questa fase. L’Italia conosce benissimo il Paese e il territorio, i rapporti politici. Complimenti per questa leadership”, per la quale “auguro ogni successo. Vi seguiremo anche a Berlino nella Conferenza. Ci auguriamo di avere un risultato concreto. Non è possibile avere una soluzione a metà in Libia”. Lo ha affermato il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte.

Rutte ha ricordato che in Ue si è “all’inizio di un nuovo ciclo di 5 anni” e l’importanza dell’“agenda strategica su cui Italia e Paesi Bassi hanno delle idee simile”. Nel corso del colloquio si è parlato di “come può essere rafforzato il ruolo dell’Europa nel mondo” soprattutto per quanto riguarda il Medio Oriente, l’Iraq, l’Iran, la regione intorno alla Siria che “deve avere una priorità assoluta”. Il premier dei Paesi Bassi ha indicato un “grande rischio”: “Per quello che sta succedendo in quella regione rischiamo di perdere la vista sulla lotta contro l’Isis” nella quale “l’Italia è molto coinvolta, noi di meno”. Con Conte, Rutte ha parlato anche di migrazioni riconoscendo “il ruolo costruttivo dell’Italia verso i Paesi africani d’origine”. Rispetto alla Brexit “come Ue dobbiamo rimanere uniti”, ha aggiunto, auspicando che si possa “cooperare di più” sui temi delle migrazioni, della Conferenza sul futuro dell’Europa e del sistema finanziario e la lotta contro il riciclaggio di denaro sporco.