Istruzione: Altis, ad aprile la VI edizione del corso “Management scolastico e direzione scuole paritarie”

La scuola italiana versa in notevoli difficoltà. Per garantirne il miglioramento, devono lavorare insieme lo Stato e tutte le scuole pubbliche, quelle statali e quelle paritarie: da un lato, lo Stato deve porre le condizioni per il raggiungimento di una piena parità, in modo da superare le disparità economiche tra istituti statali e paritari, dall’altro, le scuole devono continuare a migliorare la qualità della propria offerta formativa e dotarsi di strumenti e competenze per una gestione più efficace ed efficiente. A questo proposito l’Altis (Alta Scuola dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), accogliendo le numerose richieste, propone per il 2020 la VI edizione del corso “Management scolastico e direzione scuole paritarie”. È infatti imprescindibile investire tempo e risorse nell’aggiornamento professionale, soprattutto per le scuole che sono sempre più consapevoli del proprio ruolo a garanzia del pluralismo educativo.

La VI edizione del corso è stata studiata dal comitato scientifico con una specifica attenzione al momento storico che le scuole paritarie in particolare si trovano a gestire. La presenza o meno della scuola paritaria oggi ha un impatto sociale molto più rilevante rispetto a dieci anni fa, proteggendo la libertà di scelta educativa e i diritti degli studenti, delle loro famiglie e dei docenti. Il corso si rivolge a dirigenti scolastici degli istituti paritari di ogni ordine e grado, a responsabili amministrativi e docenti avviati a un percorso di sviluppo professionale verso ruoli di responsabilità.

Si articola in quattro moduli didattici, più la presentazione di un elaborato finale, per un totale di 8 giornate in aula (12 ore per modulo) comprese tra il 3 aprile e il 23 maggio. Nei quattro moduli verranno affrontate tematiche quali “Prospettive, bisogni e ricadute”; “Sviluppo e amministrazione”; “Gestione delle risorse umane”; “Piano di miglioramento e comunicazione”.

È possibile iscriversi anche a moduli singoli. Le lezioni si svolgono a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nelle giornate di venerdì e sabato, indicativamente dalle 10 alle 17.