Terremoto Centro Italia: Roma, il 16 gennaio la presentazione del libro “L’ultima estate” con l’introduzione di Papa Francesco

Sarà presentato, giovedì 16 gennaio, alle 18, il libro dal titolo “L’ultima estate. Memorie di un mondo che non c’è più” del giornalista Marcello Filotei con l’introduzione di Papa Francesco. L’appuntamento è al Contemporary Cluster di via dei Barbieri, a Roma. Al dibattito interverranno il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, il direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda, e il consigliere della Regione Lazio, Michela Di Biase. L’opera racconta l’estate di Pescara del Tronto e del comprensorio di Arquata del Tronto attraverso la notte del 24 agosto 2016. Il libro, pubblicato da Fas Editore, è stato presentato anche nella sede di Radio Vaticana. Nell’introduzione, il pontefice dice di essere rimasto così colpito dalla narrazione di Filotei che ha partecipato con il suo contributo. “Non dimentico quello che ho visto. Non dimentico il dolore. Non dimentico il senso di comunità che univa e unisce questo piccolo popolo; e che Marcello Filotei racconta, segnato dal dolore che ha colpito la sua stessa famiglia”. Nelle parole di Papa Francesco la consapevolezza che storia collettiva e storie personali si intrecciano: “Fare memoria non significa coltivare la nostalgia di quel che è stato, non significa chiudersi nella tristezza e nella paura. Nella storia che continua c’è, accanto alla nostalgia, una speranza di futuro. C’è lo sguardo in avanti che si nutre di una memoria che non è mai rassegnata. A questo serve ricordare, a non perdere le proprie radici. A non lasciare che anche queste diventino macerie. A ricostruire una nuova storia senza dimenticare quella antica”.