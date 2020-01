Green Deal: Conte, “passo avanti verso un’Europa verde. L’Italia coglierà questa storica opportunità di crescita e lavoro, soprattutto per i giovani”

“L’EU Green Deal e il Just Transition Mechanism sono un importante passo avanti verso un’Europa verde e una transizione industriale socialmente giusta. Bene gli obiettivi di Ursula von der Leyen. L’Italia coglierà questa storica opportunità di crescita e lavoro, soprattutto per i giovani”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet pubblicato poco fa commenta la presentazione da parte della Commissione Ue del primo di una serie di progetti legislativi e azioni politiche che diano attuazione al Green Deal.

