Fisco: Forum famiglie, “basta logica dei bonus, chiediamo l’assegno universale”

“L’anno buono per la famiglia è sempre il prossimo: lo conferma uno studio dell’Osservatorio economico dei commercialisti che sottolinea come le famiglie italiane non siano riuscite ancora a recuperare lo shock fiscale che le ha colpite nell’ormai lontano 2012″. Lo denuncia il Forum delle associazioni familiari, commentando i dati della ricerca “Redditi e pressione fiscale delle famiglie”, realizzata dall’Osservatorio economico e Fondazione nazionale dei Commercialisti e resa pubblica oggi. “I dati dell’Osservatorio – evidenzia il Forum – confermano, inoltre, che con le misure stanziate dall’attuale esecutivo e con quanto è in discussione per il prossimo futuro non si riuscirebbe neppure a far tornare le famiglie al livello di pressione fiscale di otto anni fa”. Dunque, “dati drammatici, che confermano la stanchezza e la delusione del Paese reale. Quello fatto di famiglie che portano avanti il Paese, crescono figli che pagheranno le pensioni e il welfare del futuro, eppure fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese e attendono da troppo tempo un’idea, una risposta concreta allo tsunami denatalità”. Di qui l’appello: “È ora di uscire fuori dalla logica del ‘bonus’: chiediamo con forza l’assegno universale, l’unica misura strutturale che può rimettere i soldi nelle tasche delle famiglie e far ripartire l’economia. Anche di questo parleremo a maggio con politica, economia, banche, associazionismo, mass media, durante gli Stati generali della natalità che stiamo organizzando. Vogliamo evitare che pure quello appena iniziato venga ricordato come un anno amaro per le famiglie”.