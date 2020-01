Femminicidio: parte il progetto “Itinerant-Art” per dire stop alla violenza sulle donne. L’inaugurazione il 18 gennaio al Centro Caritas diocesana di Aversa

Artisti insieme in un progetto per dire stop al femminicidio. Pronto per partire il progetto “Itinerant-Art”. Il primo passo di questo viaggio è previsto il 18 gennaio, alle ore 17, presso il “Salone San Vincenzo” del Centro Caritas diocesana in via S. Nicola ad Aversa. All’inaugurazione parteciperanno il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, il sindaco Alfonso Golia, Concetta Schiavone, coordinatrice del Centro antiviolenza e Casa di accoglienza “ Lorena casa delle donne contro la violenza ” – Coop. Eva, l’avvocato penalista Rossella Luglio della Coop. Eva, Antonella Nigro, critico d’arte e curatrice del percorso. Coordina i lavori Gianni Solino, responsabile provinciale di Libera Caserta e direttore del Museo campano di Capua.

“Itinerant-Art” è un’iniziativa di un gruppo di artisti provenienti da diversi comuni della Provincia di Caserta, Napoli e oltre, nata dal desiderio di dare il proprio contributo nella lotta contro il femminicidio. Il progetto si avvale della collaborazione e del sostegno di diverse associazioni culturali, artistiche e sportive e dell’adesione di numerose amministrazioni comunali. Lo scopo è sperimentare la fattibilità di un percorso itinerante dell’arte, costituendone un vero e proprio laboratorio che, di luogo in luogo, è aperto alle varie espressioni culturali di artisti che, conosciuti a livello nazionale e internazionale, proporranno un viaggio che si snoderà attraverso dipinti, sculture e la tecnica delle installazioni. L’idea, denominata “Itinerant-Art” ossia “Interazione comunicativo-espressiva”, presenta opere in mostra, che, rappresentando il dramma del femminicidio, “esprimono un deciso e risoluto messaggio nel dire stop alla violenza sulle donne – si legge in una nota -. Tutto ciò attraverso un confronto artistico, programmato in collaborazione con le associazioni e un gruppo di lavoro formato da artisti, critici dell’arte e della comunicazione”.

Durante la serata inaugurale sarà presentato il catalogo del percorso.

La visita della mostra d’arte sarà a cura degli artisti coinvolti nel progetto. Per gli studenti delle scuole di Aversa la mostra è aperta nelle mattinate del 21, 22, 23 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 13. La mostra è aperta a tutti il 19, 20, 24, 25, 26 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19.