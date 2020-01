Diocesi: Caritas Termoli-Larino, al via un corso di formazione al volontariato per giovani

La Caritas diocesana di Termoli-Larino promuove un corso di formazione al volontariato per i giovani tra i 15 e i 28 anni con lo scopo di diffondere la cultura della solidarietà e della gratuità quale stile di vita quotidiano. Il corso, strutturato in 5 incontri da gennaio a maggio, è gratuito e si svolgerà nella sede della Caritas diocesana, in piazza Bisceglie a Termoli, dalle 17 alle 19.

A partire dai nuclei tematici della Carta dei valori del volontariato sono stati individuati i temi degli appuntamenti: “L’alfabeto della solidarietà: principi e fondamenti del volontariato” (21 gennaio), “Fare o essere volontari? L’identikit del volontario tra stile e motivazioni” (10 febbraio), “L’approccio metodologico della relazione d’aiuto (17 marzo), “Il basso Molise: descrizione del contesto tra risorse ed emergenze sociali” (21 aprile), “Il progetto è un sogno con delle scadenze”: elementi base di progettazione sociale” (19 maggio).

Tutti gli incontri saranno tenuti da esperti del settore, psicologi, assistenti sociali, operatori Caritas e formatori del Csv Molise che hanno messo a disposizione le loro esperienze e competenze. Ogni modulo avrà una parte teorica di presentazione del tema e una laboratoriale in cui i partecipanti saranno chiamati a mettersi in gioco in prima persona.

“Lavorare con i giovani sul tema del volontariato e del tempo da spendere per gli altri – afferma suor Lidia Gatti, direttrice della Caritas diocesana – è per noi di fondamentale importanza perché siamo convinti che essi abbiano valori ed energie da spendere con entusiasmo nel servizio ai più poveri e per la costruzione del bene comune”.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Caritas di Termoli-Larino al numero 0875701401 o inviare una mail all’indirizzo segreteria@caritastermolilarino.it.