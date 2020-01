Dialogo interreligioso: Savona, domani dibattito con il vescovo Marino ed esponenti Comunità ebraica

Ritorna per la nona volta a Savona la “Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei”. Domani, mercoledì 15 gennaio, alle 17, nella sala Cappa del centro “Città dei Papi”, in via dei Mille 4, in occasione dell’appuntamento nazionale promosso da Cei e Assemblea dei rabbini d’Italia, la comunità cattolica e quella ebraica si confronteranno sul “Cantico dei Cantici” dalle Cinque Meghillot. L’incontro, dal sottotitolo “Comunicare le fedi oggi”, è promosso dall’Ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso ed è inserito anche nella formazione continua per gli iscritti all’Ordine dei giornalisti. Interverranno il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, il rabbino capo della Comunità ebraica di Genova Giuseppe Momigliano, il delegato diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, don Giovanni Lupino, il dottor Amnon Cohen, già primario di pediatria all’ospedale san Paolo e presidente della Comunità ebraica ligure, e Marco Gervino, giornalista e direttore de “Il Letimbro”, nel ruolo di moderatore. Il format sarà un “franco e fraterno scambio di punti di vista” tra i relatori che, pur provenendo da realtà culturali e religiose differenti, grazie a questi appuntamenti condividono con il pubblico sempre maggiori punti di contatto.