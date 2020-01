Commissione Ue: strategia per un’Europa sociale e verde. Schmit, “tutelare i cittadini, nessuno resti indietro”

(Strasburgo) “Nei prossimi anni la vita lavorativa di milioni di europei cambierà. Dobbiamo intervenire affinché la futura forza lavoro possa prosperare. L’economia sociale di mercato innovativa e inclusiva dell’Europa deve incentrarsi sulle persone, offrendo loro posti di lavoro di qualità con salari adeguati”. Nicolas Schmit, commissario per il lavoro e i diritti sociali, interviene a Strasburgo per illustrare l’iniziativa odierna del Collegio per un’Europa sociale più forte e attenta al cambiamento demografico e climatico. “Nessuno Stato, nessuna regione e nessuna persona possono essere lasciati indietro. Dobbiamo continuare ad adoperarci per ottenere le norme più elevate sui mercati del lavoro, affinché tutti gli europei possano vivere con dignità e ambizione”. Nella comunicazione odierna della Commissione, si legge che “oggi l’Europa è un luogo unico, in cui la prosperità, l’equità e un futuro sostenibile sono obiettivi di pari importanza. In Europa godiamo di tenori di vita tra i più elevati, di condizioni di lavoro tra le migliori e di sistemi di protezione sociale tra i più efficaci al mondo. Ciò premesso, gli europei devono far fronte a una serie di mutamenti, quali la transizione a un’economia a impatto climatico zero, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici”.

Tali mutamenti “comporteranno nuove sfide e opportunità per la forza lavoro. Il Green Deal europeo, la nostra nuova strategia di crescita, deve garantire che l’Europa continui a ospitare i sistemi di protezione sociale più avanzati al mondo e sia un polo dinamico di innovazione e imprenditorialità competitiva”.