Celibato sacerdotale: card. Sarah, “future pubblicazioni a nome mio, il testo completo rimane invariato”

“Considerando le controversie che hanno provocato la pubblicazione del libro ‘Dal profondo del nostro cuore’, si decide che l’autore del libro sarà per le pubblicazioni future il card. Sarah, con il contributo di Benedetto XVI. Tuttavia, il testo completo rimane assolutamente invariato”. Lo annuncia su Twitter il card. Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, a proposito della pubblicazione del libro con il contributo del Papa emerito in difesa del celibato sacerdotale.

Considérant les polémiques qu’a provoqué la parution de l’ouvrage Des profondeurs de nos cœurs, il est décidé que l’auteur du livre sera pour les publications à venir : Card Sarah, avec la contribution de Benoît XVI. En revanche, le texte complet demeure absolument inchangé. +RS — Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah) January 14, 2020