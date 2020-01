Anziani: Roma, domani la Fondazione Alberto Sordi promuove un incontro di formazione sull’operatore all’interno di strutture sociosanitarie

La figura dell’operatore all’interno di strutture sociosanitarie per anziani è al centro dell’incontro formativo organizzato a Roma dalla Fondazione Alberto Sordi per domani, in largo dello Scautismo, al Roma Scout Center. Formatori, psicologi, medici, direttori sanitari e di strutture dedicate, esperti della fragilità e docenti universitari si confronteranno sulle principali tematiche della cura, a partire dalle indicazioni contenute nella “Carta alleanza per le persone anziane”. Questo documento, presentato dalla Fondazione Alberto Sordi, mira a sviluppare reti di collaborazione e partnership tra attori pubblici, privati e di terzo settore, per promuovere una cultura della condizione anziana, nel rispetto delle fragilità emergenti, per migliorare la vita della persona e del nucleo familiare che ha vicino.

“Un modo socialmente innovativo – ha affermato il direttore della Fondazione, Ciro Intino – per condividere esperienze, individuare soluzioni e modelli di cura, utili e qualificati, sostenibili economicamente, per l’autonomia degli anziani, oggi sempre più costretti dalla vita quotidiana a ricercare il proprio spazio in un contesto sociale e di vita caratterizzato da fretta e solitudine”.

La Fondazione Alberto Sordi propone progetti culturali e formativi, come nelle intenzioni del suo fondatore, di forte impatto sociale per favorire il protagonismo delle persone anziane anche di quelle più fragili e malate.

La giornata di incontri di domani, dalle 9 alle 17, sarà occasione per confrontare esperienze sociali fortemente innovative anche sul piano delle nuove tecnologie applicabili, in un’ottica di collaborazione pubblico-privato, nel coinvolgimento di tutti gli attori presenti sui territori del mondo delle famiglie e delle imprese.