Ue: presidente von der Leyen e il Collegio dei commissari prestano giuramento oggi a Lussemburgo

(Strasburgo) Questo pomeriggio, la presidente Ursula von der Leyen e i membri del Collegio presteranno ufficialmente giuramento a Lussemburgo, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. “Con questo solenne giuramento, i membri della Commissione – spiega una nota – si impegnano a rispettare i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e ad esercitare le proprie responsabilità in piena indipendenza e nell’interesse generale dell’Unione”. Von der Leyen ha dichiarato: “Dobbiamo essere orgogliosi dei nostri trattati e della nostra Carta dei diritti e oggi giuriamo di rispettare e proteggere i nostri valori comuni, che rendono l’Europa un posto senza eguali nel mondo”. “Prestiamo giuramento davanti ai giudici che rappresentano la legge e lo stato di diritto, le basi della nostra Unione. E con questo giuramento ci impegniamo anche davanti ai cittadini europei a lavorare per un riavvicinamento sempre più stretto tra loro e le istituzioni europee e per la massima trasparenza”.