Regno Unito: 5 candidati alla guida del Labour. Decisione finale ad aprile

Sono cinque i candidati che hanno ottenuto oggi il sostengo sufficiente per partecipare alla competizione per la guida del partito laburista inglese, che si concluderà il prossimo 4 aprile. In lizza per prendere il posto del dimissionario Jeremy Corbyn vi sono Keir Starmer, Rebecca Long Bailey, Lisa Nandy, Jess Phillips e Emily Thornberry, che hanno tutti ottenuto il sostegno dei 22 parlamentari o europarlamentari necessario per superare questa prima fase della selezione. Il partito esce segnato dalla sconfitta elettorale dello scorso dicembre, la peggiore dal 1935. Tra oggi e metà febbraio i cinque candidati dovranno ottenere l’appoggio delle sezioni locali del partito e dei sindacati prima che cominci, il prossimo 21 febbraio, la distribuzione delle schede per lo scrutinio finale. Favorito, per il momento, è Keir Starmer, figura di centro, che punta a unire le diverse sezioni di un partito profondamente diviso. Segue Rebecca Long Bailey sostenuta dal leader uscente Jeremy Corbyn. Al terzo posto Lisa Nandy, che rappresenta la sinistra più soft, mentre Jess Philips è espressione dei seguaci di Tony Blair. In coda Emily Thornberry che, come Starmer, vuole rappresentare ogni parte del Labour. Trovare l’unità e una nuova identità sarà la sfida del nuovo leader.