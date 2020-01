Libia: Conte dopo incontro con Erdogan, “Italia in prima linea nella de-escalation in tutta la regione”

“Incontro costruttivo sulla Libia con il presidente Erdogan. Cessate il fuoco e processo politico per la pace e la stabilizzazione. L’Italia in prima linea nella de-escalation in tutta la regione”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un tweet pubblicato pochi istanti fa al termine dell’incontro avuto ad Ankara con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdoğan.

Constructive meeting on #Libya with President @RTErdogan. #Ceasefire and political process for peace and stabilisation. Italy at the forefront of de-escalation in the entire region pic.twitter.com/8Kpvn0j9Vo

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 13, 2020