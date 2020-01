Laudato Si’: Fond. Finanza Etica e Fra’ Sole, un confronto sul rapporto tra economia, finanza ed etica alla luce dell’Enciclica

Fondazione Finanza Etica e Fra’ Sole, in collaborazione con il Gruppo Banca Etica e Sisifo, propongono un confronto sul rapporto tra economia, finanza ed etica alla luce dell’Enciclica Laudato Si’. L’appuntamento è per sabato 1 febbraio ad Assisi dalle ore 10 alle ore 17. L’evento sarà introdotto da Luigino Bruni (direttore scientifico di “Economy of Francesco”) e prevede con 3 dialoghi su ecologia integrale, finanza, giustizia globale e ambientale. Esperti del settore bancario finanziario insieme a giovani economisti, bancari e ricercatori under 35 si confronteranno sui temi dei dialoghi. Le riflessioni e le proposte elaborate saranno poi discusse durante le giornate di “Economy of Francesco” promosse dal Papa dal 26 al 28 marzo ad Assisi. “L’enciclica ‘Laudato Si’ – si legge in una nota diffusa oggi – individua nella finanza una delle cause principali della crisi ecologica, sociale e culturale del nostro pianeta. Ma la finanza da problema può diventare soluzione. Come diffondere un modello finanziario alternativo? La finanza etica in tutto il mondo – da almeno 30 anni – si interroga su questi temi e ha elaborato proposte concrete e sperimentate per un’economia che sia realmente al servizio delle persone. Il Gruppo Banca Etica – insieme a Frà Sole e Sisifo – propone ai giovani under 35 che lavorano nel settore bancario una giornata di confronto, in vista delle giornate di ‘Economy of Francesco’ promosse da Papa Francesco Bergoglio dal 26 al 28 marzo ad Assisi”. La giornata si aprirà alle ore 10 con l’intervento di Luigino Bruni, responsabile scientifico di Economy of Francesco su “Economia ed ecologia integrale”.