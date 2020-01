Francia: slittato a domani il processo contro Bernard Preynat causa sciopero degli avvocati

È slittata a domani, causa sciopero degli avvocati che protestano contro la riforma delle pensioni, l’apertura dell’attesissimo processo a padre Bernard Preynat, ex parroco di Sainte-Foy-les-Lyon, vicino a Lione. Il religioso doveva comparire oggi in tribunale per rispondere di decine di accuse di violenze sessuali su scout che frequentavano la parrocchia negli anni Ottanta e Novanta. L’udienza si aprirà domani alle 9.30 e durerà 4 giorni. L’ex sacerdote rischia 10 anni di carcere.

Il caso è diventato l’emblema dello scandalo pedofilia nella Chiesa francese, coinvolgendo anche il cardinal Philippe Barbarin, già condannato a 6 mesi con la condizionale per omessa denuncia. Sui banchi delle parti civili saranno presenti 10 vittime delle decine segnalate dall’associazione La Parole Libérée. Al loro fianco, 5 associazioni per la protezione dei minori. Le vittime delle violenze sessuali di padre Preynat, che ha 75 anni, avevano tutte fra i 7 e i 10 anni all’epoca dei fatti.