Eparchia di Lungro: mons. Oliverio, “sulla via verso l’unità dei cristiani, il primato spetta senz’altro alla preghiera comune”

“Sulla via ecumenica verso l’unità, il primato spetta senz’altro alla preghiera comune, all’unione orante di coloro che si stringono insieme attorno a Cristo stesso. Se i cristiani, nonostante le loro divisioni, sapranno sempre più unirsi in preghiera comune attorno a Cristo, crescerà la loro consapevolezza di quanto sia limitato ciò che li divide a paragone di ciò che li unisce”. Lo ha scritto mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro, nella circolare mensile rivolta ai fedeli dell’Eparchia, in vista della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.

Ricordando il tema di quest’anno, mons. Oliverio ha evidenziato che “la ricerca dell’unità non deve essere limitata ad una settimana l’anno. Incoraggiamo i fedeli – ha concluso – a trovare l’opportunità in tutto l’arco dell’anno per pregare insieme”.