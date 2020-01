Diocesi: Caritas Roma, una ricerca su “Progetti e sogni di adolescenti e giovani romani”

“Il futuro negato. Progetti e sogni di adolescenti e giovani romani” è la ricerca realizzata dalla Caritas di Roma e curata dal sociologo Mario Pollo. Nell’arco di un anno, sono stati coinvolti in 16 focus group decine di adolescenti delle scuole e delle parrocchie romane per approfondire alcuni temi legati all’impegno politico e sociale, alla spiritualità e ai progetti futuri. La ricerca, promossa in collaborazione con l’Ufficio Scuola e il Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Roma, verrà presentata mercoledì 15 gennaio, dalle 9 alle 13, nella sala conferenze della Cittadella della carità (via Casilina vecchia, 19). Interverranno all’incontro Mario Pollo, sociologo già docente all’Università Lumsa e alla Pontificia Università Salesiana, suor Alessandra Smerilli, economista docente alla Pontificia Università Auxilium, don Benoni Ambarus, direttore della Caritas diocesana di Roma, don Antonio Magnotta, direttore del Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Roma, e Rosario Salamone, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione cattolica.