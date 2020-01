Diocesi: Bolzano, le Paoline chiudono la storica libreria della città. Domani il commiato con mons. Muser

Un ultimo saluto di ringraziamento alle suore Paoline che lasciano l’Alto Adige è in programma domani, martedì 14 gennaio, con una messa celebrata dal vescovo Ivo Muser alle 18.30 nella chiesa di San Domenico in piazza Domenicani a Bolzano. Come noto, la congregazione religiosa femminile delle Figlie di San Paolo (note come suore Paoline) ha deciso di chiudere a fine 2019 la storica libreria a Bolzano e di lasciare l’Alto Adige, dopo una presenza durata oltre 70 anni e che sconta ora la crisi del settore. “E proprio per ribadire l’apprezzamento e la gratitudine della diocesi per quanto fatto dalle Paoline in questi decenni – si legge in una nota diffusa oggi -, domani (martedì 14) alle 18.30 a Bolzano il vescovo Ivo Muser, il vicario generale Eugen Runggaldier e la comunità prenderanno commiato dalle suore Paoline con una messa di ringraziamento nella chiesa di San Domenico in piazza Domenicani”. Nel frattempo, per garantire anche in futuro a Bolzano quantomeno un punto vendita centrale delle particole e del sussidio liturgico “La Domenica”, molto richiesto, è stata trovata una soluzione con il negozio “Liturgica” di Bolzano: sarà ora questo esercizio, situato in via Isarco 2, a fornire ora le ostie e il sussidio “La Domenica”.