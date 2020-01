Dialogo interreligioso: Pul, il 16 gennaio un incontro col rabbino Di Segni e il biblista Mazzinghi

“Il Cantico dei Cantici” sarà al centro della Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, in un incontro in programma il 16 gennaio alle 17 nell’Aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense (Pul). Dialogheranno sul testo biblico il Rav Riccardo Di Segni, rabbino capo della Comunità ebraica di Roma, e il prof. Luca Mazzinghi, docente di Antico Testamento alla Pontificia Università Gregoriana. L’appuntamento – informano gli organizzatori – sarà aperto dal saluto del vescovo Paolo Selvadagi, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, mentre le conclusioni saranno affidate a mons. Marco Gnavi, incaricato dell’Ufficio per l’ecumenismo, il dialogo interreligioso ed i nuovi culti. L’incontro sarà moderato da don Giuseppe Pulcinelli, responsabile per i rapporti con l’ebraismo nella Commissione diocesana per l’ecumenismo e il dialogo. L’incontro sarà animato dalle musiche di Progetto Davka, gruppo nato nel 2004 per diffondere la musica e la cultura ebraica. “Questa Giornata – osserva mons. Gnavi – vuole essere segno di speranza, ponendosi in direzione contraria rispetto al clima attuale diffuso della ricerca del nemico e alle esperienze antisemite del nostro tempo. Cerchiamo invece di coltivare un sempre più necessario rapporto spirituale e fraterno tra cristiani ed ebrei, in un mondo complesso che ha bisogno di questa nostra alleanza per il bene comune, ricercando nelle radici comuni spirituali la base per la costruzione del futuro”.