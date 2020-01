Ambiente: Casellati, “natura è la nostra principale ricchezza” che “dobbiamo difendere e preservare con saggezza e con lungimiranza”

“La natura è la nostra principale ricchezza. Ma una ricchezza sempre più spesso messa in pericolo dai profondi cambiamenti climatici in atto, dall’inquinamento o dai dissesti provocati dall’azione umana. Una risorsa che, come Nazione, abbiamo invece il dovere di difendere e preservare con saggezza e con lungimiranza”. È il monito lanciato oggi pomeriggio dal presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani nel corso dell’iniziativa promossa in ricordo del senatore Franco Ortolani, scomparso il 22 novembre scorso.

Dopo aver ripercorso l’impegno scientifico, civico e politico di Ortolani, la seconda carica dello Stato ha richiamato l’importanza di “agire consapevolmente” che “significa mettere al centro della progettazione, della realizzazione e della conservazione di ogni infrastruttura pubblica o privata il rispetto per le peculiarità dei territori e la piena integrazione con essi”. “Significa – ha proseguito – pianificare, investire e realizzare efficaci opere di risanamento e di sostenibilità ambientale tanto sul piano amministrativo quanto su quello legislativo”. “Significa soprattutto – ha concluso Casellati – dare prova di avere veramente a cuore la salute e la dignità di ogni cittadino e il futuro delle generazioni che verranno dopo di noi, proprio come era nello spirito di Franco Ortolani”.