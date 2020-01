Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani viaggio nella opere della Caritas di Roma

Sulla Via di Damasco, in onda domani, domenica 12 gennaio, alle 9, su Rai Due, incontra la Caritas di Roma fondata 40 anni fa. La conduttrice Eva Crosetta, in compagnia di don Benoni Ambarus, che ne è direttore, sarà nella “Cittadella della Carità”: qui volontari e operatori si fanno ogni giorno prossimi dei più poveri, accogliendo circa 1.200 famiglie. Tra queste, negli ultimi anni, sono cresciute quelle italiane. Solo nel 2018, sono state distribuite oltre 425 tonnellate di prodotti alimentari. All’inizio della puntata un ritratto del fondatore, don Luigi Di Liegro, “prete degli ultimi”, tratteggiato da Marco Damilano, direttore de L’Espresso che, da giovane volontario, ha avuto come punto di riferimento il sacerdote fondatore della Caritas romana. Dalla prima mensa di Colle Oppio, la testimonianza di chi dalla solidarietà trova conforto: qui, più delle parole, parlano gli occhi. A seguire, il programma di Vito Sidoti farà ascoltare dei frammenti di repertorio in cui don Luigi Di Liegro parla delle nuove emergenze sociali e del valore pedagogico della carità. La puntata si conclude con Papa Francesco e l’apertura della porta Santa della Carità all’Ostello della stazione Termini: una porta che conduce ad un luogo di accoglienza e carità.