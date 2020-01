Parlamento Ue: al via le iscrizioni per l’edizione 2020 di European Youth event, “Il futuro è adesso”

(Bruxelles) “Il futuro è adesso”: è il tema della quarta edizione dell’“Evento della gioventù europea” (European Youth Event, Eye) che si svolgerà a Strasburgo il 29 e 30 maggio 2020. Da ora e fino al 29 febbraio tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni si potranno iscrivere in gruppi di dieci partecipanti per volta (modulo online su www.europarl.europa.eu). “Sono migliaia i giovani che ogni due anni si riuniscono a Strasburgo per confrontarsi e contribuire al futuro dell’Europa” in dialogo con eurodeputati e altri attori della politica europea, spiega oggi una nota del Parlamento. Il programma dell’edizione 2020 comprende temi che vanno dal cambiamento climatico all’immigrazione e al Brexit ma anche istruzione, tecnologia e salute. Momenti di scambio, approfondimento, ricreazione artistica, formazione e quest’anno anche attività sportive e un evento speciale per i giovani giornalisti, riempiranno le giornate. Le “idee migliori” saranno presentate e discusse nelle commissioni parlamentari competenti durante “le audizioni dei giovani” (autunno 2020). Saranno invitati e completamente spesati per l’Eye2020 i cinque vincitori del concorso fotografico Instagram sul tema “Il futuro è adesso” (@europeanparliament, @ep_eye, #eye2020). Quattro vincitori saranno scelti dagli organizzatori, il quinto sarà colui o colei che riceverà più like. Il concorso terminerà il 2 marzo.