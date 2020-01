Elezioni regionali Emilia-Romagna: Ferrara, lunedì la presentazione del Manifesto del Forum famiglie

Il Manifesto elaborato dal Forum delle associazioni familiari dell’Emilia-Romagna in occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio verrà presentato lunedì 13 gennaio a Ferrara, nel corso di un incontro promosso dal Forum provinciale. L’appuntamento, che si terrà dalle 18 a Casa Cini (via Boccacanale di Santo Stefano 24), sarà introdotto da Alfredo Caltabiano, presidente del Forum regionale, e sarà incentrato su alcune parole chiave dell’ampio documento: in primo luogo “natalità” (tema di stringente attualità come conferma l’Annuario Istat 2019 e cuore dell’intera proposta), poi “lavoro”, “coefficiente famigliare” e “accoglienza”. “Su questi temi rilevanti – spiega una nota del Forum provinciale – sono stati invitati a dialogare candidati della provincia di Ferrara alle elezioni regionali, uno per ogni candidato presidente”. L’incontro verrà moderato dal giornalista Alberto Lazzarini, presidente provinciale dell’Unione stampa cattolica.