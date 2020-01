Diocesi: Vicenza, al via il cammino formativo per l’avvio dei gruppi ministeriali

A oltre quindici anni dal loro inizio nella diocesi di Vicenza, i gruppi ministeriali vedono la presenza di numerosi laici impegnati nel servizio alle comunità: oltre 270 membri che costituiscono 86 gruppi ministeriali parrocchiali (quasi una parrocchia su quattro) all’interno di 31 unità pastorali (un terzo del totale). Per il vescovo Beniamino Pizziol, “si stanno rivelando un prezioso aiuto per i presbiteri nel farsi carico dell’accompagnamento della vita delle parrocchie”. Di qui, da parte dell’Ufficio di coordinamento della pastorale, un documento con l’indicazione dei passaggi necessari per l’avvio di questi gruppi. Dopo un percorso di informazione alla comunità, un secondo momento costituito da tre incontri introduttivi di carattere generale aperti a tutti: venerdì 31 gennaio, 7 febbraio e 14 febbraio presso il Seminario vescovile – Borgo Santa Lucia 43 (Vicenza, ore 20.30-22.15 – adesioni entro il 25 gennaio). Dopo questo percorso informativo, alle comunità ed in particolare ai Consigli pastorali spetta il compito di individuare i candidati da avviare alla formazione specifica che si sviluppa in due fine settimana residenziali, 21-23 febbraio e 6-8 marzo, nei quali, oltre a momenti di carattere spirituale e liturgico, viene offerto l’approfondimento del servizio nella propria comunità, sia mediante attività di ascolto sia con la metodologia del lavoro di gruppo. I due fine settimana si terranno presso la Casa del Sacro Cuore delle Suore Dorotee a Vicenza, corso Padova 122 (iscrizioni entro il 31 gennaio).