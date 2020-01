Diocesi: Taranto, il 14 gennaio “martedì culturale” in preparazione all’Incontro sul Mediterraneo

Sarà dedicato al tema “Le religioni del Mediterraneo per la fraternità dei popoli – L’incontro del Papa con il Re del Marocco” il “martedì culturale” che si terrà il 14 gennaio a Taranto, in preparazione al prossimo incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo, frontiera di pace” promosso dalla Cei dal 19 al 23 febbraio a Bari.

L’iniziativa, organizzata dall’Ufficio Cultura della diocesi tarantina in collaborazione con l’Ufficio Dialogo ecumenico e l’Istituto superiore di Scienze religiose, sarà ospitata a partire dalle 18.30 presso l’auditorium S. Roberto di Taranto.

Verrà ripercorsa la visita di Papa Francesco in Marocco, avvenuta il 30 e 31 marzo 2019, che – ricorda una nota – “è stata una pietra miliare che ha ulteriormente segnato il cammino di dialogo ecumenico che dal Vaticano II si è andato sempre più sviluppando e intensificando”. “Oggi – rilevano i promotori – il pluralismo religioso è una realtà che si mostra, a ciascuno di noi, in tutte le sue sfumature culturali, etniche e sociali. Per questa ragione il dialogo interreligioso acquisisce una nuova valenza. Dall’incontro del Papa Francesco con il Re del Marocco, Mohammed VI, attraverso i discorsi che hanno pronunciato, è emerso che solo da una reale conoscenza reciproca è possibile abbattere gli stereotipi. È un percorso che parte dalla propria identità, perché per coinvolgersi, senza paura, bisogna sentirsi sicuri delle proprie radici”.