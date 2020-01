Diocesi: Porto-Santa Rufina, Rinnovato accordo con Aeroporti di Roma per l’assistenza ai senzatetto nello scalo di Fiumicino

La Caritas diocesana di Porto-Santa Rufina ha rinnovato per il terzo anno un accordo con la società Aeroporti di Roma per un progetto di assistenza delle persone senza fissa dimora presenti all’interno dello scalo “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e il loro reintegro nella società. “In un luogo di passaggio per eccellenza, ci sono volontari che si fermano per valorizzare persona e sofferenze che spesso vengono evitate e viste con paura – racconta al Sir la direttrice della Caritas diocesana, Serena Campitiello –. Abbiamo iniziato tre anni fa con una valutazione della situazione e abbiamo scoperto che molti fratelli italiani avevano cercato riparo in aeroporto”. Oggi il servizio si articola su turni settimanali mattutini e serali di volontari che fanno un ascolto itinerante dei senza fissa dimora e, con coloro che si mostrano desiderosi di cambiamento, si progetta un possibile rimpatrio, un ricongiungimento familiare o l’accoglienza nella casa Santa Maria degli Angeli, gestita dall’omonima parrocchia dell’aeroporto. “Aeroporti di Roma è coinvolta per garantire la sicurezza dei volontari e nella valutazione dell’ospitalità – prosegue Campitiello –. Conoscono il fenomeno da prima di noi e con molti senza fissa dimora avevano già un rapporto”. In questi tre anni, sono state ascoltate 100 persone e 25 hanno seguito un percorso di reinserimento sociale. “Per molti di loro, il passaggio fondamentale è staro ricucire dei legami familiari che erano stati interrotti” conclude la direttrice della Caritas.