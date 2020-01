Diocesi: Nardò-Gallipoli, celebrati nel pomeriggio i funerali di don Michele Romeo, morto ieri a 91 anni

Sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi nella cattedrale di Nardò dal vescovo Fernando Filograna i funerali di don Michele Romeo, sacerdote diocesano morto ieri all’età di 91 anni dopo un lungo periodo di malattia.

Nato a Nardò il 21 marzo 1928, Romeo venne consacrato sacerdote da mons. Ursi il 29 giugno 1952. Ha svolto i suoi primi anni di ministero (1952-1955) presso il seminario diocesano come economo, vice rettore e insegnante. Ha ricoperto diversi incarichi a livello pastorale: vicario cooperatore nella parrocchia San Francesco da Paola in Nardò (1955-1958); parroco di San Francesco d’Assisi in Nardò (1961-1962); amministratore parrocchiale di San Francesco da Paola (1963).

A livello diocesano don Romeo è stato assistente della Giac (1958-1961), del Centro Turistico (1955-1961), dell’Associazione scautistica (1963-1973) e di Acli, Mocli e Mcl. Nella Curia diocesana, dal 1981 al 2002, è stato direttore dell’ufficio Amministrativo diocesano, Difensore del vincolo nel Tribunale diocesano, membro del Consiglio di amministrazione, membro dell’Ufficio per la Visita pastorale (1990), membro della commissione diocesana per l’edilizia di culto (1990).

Nella città natale, don Romeo è stato rettore della chiesa della Purità (1955-1961), rettore della chiesa di San Cosimo (1976-2009), collaboratore nella parrocchia Maria SS. Assunta in Santa Maria al Bagno. “Don Michele – si legge in una nota – è ricordato a Nardò anche per la sua passione e la sua forte dedizione al mondo degli scout, diventando punto di riferimento per diverse generazioni di giovani”. Dal 1979 era canonico tesoriere del Capitolo della cattedrale di Nardò.