Diocesi: Fossano, il 15 gennaio don Raspo racconta la sua esperienza in Brasile e al Sinodo sull’Amazzonia

“Amazzonia: terra amata e divorata”. È questo il titolo della serata in programma a Fossano mercoledì 15 gennaio alle 20.30 nel salone del seminario interdiocesano. A portare la propria testimonianza sarà don Damiano Raspo, sacerdote della diocesi di Fossano che negli ultimi dieci anni ha vissuto l’esperienza come missionario fidei donum in Brasile, prima nella periferia di Cuiabá, capitale del Mato Grosso, e poi nella Prelatura de São Félix do Araguaia, dove ha prestato servizio in una parrocchia di 15mila abitanti. Nel corso dell’incontro, promosso dal Centro missionario diocesano, don Raspo racconterà anche quanto emerso nel corso del Sinodo per l’Amazzonia dello scorso ottobre, al quale ha preso parte in qualità di membro della delegazione Repam (Rete ecclesiale panamazzonica).