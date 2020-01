Diocesi: Acireale, lunedì 13 gennaio ripartono i “Percorsi condivisi di legalità”

Prenderanno il via lunedì 13 gennaio, ad Acireale, i “Percorsi condivisi di legalità” dedicati quest’anno al tema “Affrancarsi dalle ‘zone grigie’: riscoprire nuovi stili di vita per una società più giusta”. Il progetto è promosso dall’Ufficio diocesani di Pastorale sociale con le associazioni Libera e Liberacittadinanza, coinvolgendo i “referenti alla legalità” degli Istituti superiori cittadini. Anche quest’anno il Comune di Acireale ha aderito e partecipa alla realizzazione ospitando nella sala stampa del Palazzo di Città l’incontro di formazione per docenti, educatori e formatori che vedrà come relatrice il magistrato Marisa Acagnino. L’incontro, con inizio alle 16, vuole essere un’occasione di riflessione “per educare alla legalità attraverso l’esercizio della democrazia, della partecipazione e della cittadinanza”.

Le iniziative successive, che coinvolgeranno alcuni studenti degli Istituti aderenti al progetto, proseguiranno tra febbraio e maggio, con una serie di incontri, di confronti, di approfondimenti e l’elaborazione di video, che verranno condivisi durante una festa conclusiva.