Dialogo interreligioso: Perugia, il rabbino di Roma Cesare Moscati parla del “Cantico dei Cantici”

“Una concreta realizzazione di quel ‘fraterno dialogo’ di cui parlava la dichiarazione Nostra Aetate”. Così Annarita Caponera, presidente del Centro “San Martino”, definisce l’incontro in programma lunedì prossimo, 13 gennaio (ore 17.30, via del Veraro 23), a Perugia in occasione della Giornata di dialogo cattolico-ebraico promossa dalla Cei. L’incontro vedrà la presenza del rabbino della comunità ebraica di Roma, Cesare Moscati, che parlerà del Cantico dei Cantici. “I cristiani, per comprendere se stessi – prosegue la presidente del Centro ‘San Martino’ – non possono non fare riferimento alle radici ebraiche, e la Chiesa, pur professando la salvezza attraverso la fede in Cristo, riconosce l’irrevocabilità dell’Antica Alleanza e l’amore costante e fedele di Dio per Israele”. “L’auspicio è che l’iniziativa della Giornata di dialogo cattolico-ebraico – conclude Annarita Caponera – possa contribuire alla crescita e alla diffusione di un pensiero di conoscenza più approfondita e di collaborazione ancora più concreta tra la comunità ebraica e la comunità cattolica”.