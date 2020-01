Cottolengo: dal 17 gennaio la peregrinatio della reliquia del Fondatore in tutta Italia

“Un evento di grazia che toccherà tutte le comunità con una presenza cottolenghina, in particolare le parrocchie con cui ci apriamo alla Chiesa di cui siamo parte e dove vogliamo essere portatori di questo dono”. Don Carmine Arice, padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza, presenta l’evento che accompagnerà il nuovo anno e le prime settimane del 2021: la peregrinatio della reliquia del fondatore san Giuseppe Benedetto Cottolengo (1786-1842) in tutte le case, le opere, le scuole, le comunità e le parrocchie d’Italia con una presenza cottolenghina. La peregrinazione inizierà il 17 gennaio dalla chiesa grande della Piccola Casa di Torino (via Cottolengo 14) con una celebrazione eucaristica alle 17 presieduta da p. Arice e terminerà il 17 gennaio 2021 presso la parrocchia San Giuseppe Cottolengo di Roma (viale di Valle Aurelia 62). Accompagneranno la teca, contenente la reliquia ex oxibus del santo, anche alcuni oggetti da lui usati come il libro di preghiera, il mantello e il calice. “La peregrinatio – spiega la madre generale, suor Elda Pezzuto – esprime appieno il desiderio che abbiamo tutti noi, figlie e figli spirituali di questo grande santo della carità, di ascoltare i suoi insegnamenti, di interiorizzare e custodire la sua esperienza evangelica, per continuare la missione carismatica che lui ha consegnato alla Chiesa e che noi siamo chiamati a vivere, sviluppare e trasmettere nelle mutate e diverse situazioni culturali dell’oggi”.