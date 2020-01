Volontariato: Cottolengo, alla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino al via un corso di formazione

Il Cottolengo di Torino apre le porte all’ingresso di nuovi volontari e propone, quindi, una iniziativa di formazione per prepararsi a questa attività. L’Associazione volontariato cottolenghino (Avc), infatti, organizza, presso la sede della Casa della Divina Provvidenza a Torino, un corso di formazione gratuito in preparazione al servizio di volontariato.

Tra i temi affrontati, “La Piccola Casa a Torino, in Italia e nel mondo”, “I bisogni spirituali delle persone anziane e con disabilità”, “L’ospedale Cottolengo e il volontariato presso l’ambulatorio Granetti”, “L’animazione nei laboratori occupazionali per gli ospiti”, “Le missioni cottolenghine nel mondo”, “La comunicazione della Piccola Casa”, “La mission del volontariato cottolenghino”. Maggiori dettagli sulle singole lezioni sono contenuti in www.avc-onlus.org.

Le lezioni sono previste dal 20 al 31 gennaio il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 18.30, presso il salone Madre Nasi della Piccola Casa della Divina Provvidenza a Torino. Al termine del corso verrà distribuito ai partecipanti il materiale informativo e riassuntivo di quanto presentato durante gli incontri.