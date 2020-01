Sanità: addio a Gabriella Borri, donna di spicco della riabilitazione in Italia. Funerali domani pomeriggio a Vedano Olona

È mancata ieri, a Bosisio Parini, la dottoressa Gabriella Borri, figura di grande rilievo per il mondo della riabilitazione in Italia. A dare l’annuncio sono stati oggi l’Istituto secolare delle Piccole Apostole della Carità e l’associazione La Nostra Famiglia.

“Con grande intelligenza ed altrettanta determinazione – spiega una nota –, Gabriella Borri ha condotto importanti battaglie normative ed ispirato – nel solco del carisma del beato Luigi Monza, fondatore della Nostra Famiglia – una visione umanamente, culturalmente e scientificamente più ricca della riabilitazione, soprattutto in riferimento all’età evolutiva”.

Decisivo è stato il suo apporto soprattutto nella seconda metà degli anni ’90, quando è stata chiamata dal ministro della Sanità Rosy Bindi a far parte del Consiglio superiore di sanità ed ha avuto modo di proporre e sostenere orientamenti fortemente innovativi.

“In quegli anni e nel lungo periodo in cui ha ricoperto il ruolo di responsabile per la Riabilitazione dell’Aris a livello nazionale – prosegue la nota –, si sono combattute alcune decisive battaglie in questo campo spesso trascurato, ma del tutto centrale nell’economia complessiva di un sistema sanitario che sappia farsi carico della domanda di salute del cittadino in tutta la sua effettiva estensione”.

Borri “sosteneva – forte anche dell’esperienza de “La Nostra Famiglia” che era universalmente considerata capofila di un processo di radicale rinnovamento, anche scientifico, della riabilitazione – come ogni trattamento riabilitativo coinvolga complessivamente il soggetto cui è diretto, cosicché accanto al ‘curare’, sia necessariamente da sviluppare la dimensione del ‘prendersi cura’”.

I funerali di Gabriella Borri saranno celebrati nel pomeriggio di domani, sabato 11 gennaio, alle 15 nella parrocchia di san Maurizio di Vedano Olona (Va).