Regno Unito: stop ai combustibili fossili dalle diocesi cattoliche di Middlesbrough e Lancaster

Disinvestiranno dai combustibili fossili due diocesi inglesi (Middlesbrough e Lancaster), due ordini religiosi cattolici (la provincia inglese della Congregazione di Gesù e delle Figlie della Presentazione di Maria al Tempio), insieme ad altre nove Chiese locali e istituzioni cristiane nel Regno Unito. A darne l’annuncio un comunicato apparso sul sito della Conferenza episcopale che spiega come si tratti delle prime due diocesi inglesi a fare un tale passo, unendosi così a un movimento mondiale cui fanno già parte oltre 160 istituzioni cattoliche. “Le prove e l’urgenza della crisi climatica ci circondano”, ha dichiarato il vescovo di Middlesbrough, Terry Drainey. “Sempre più consapevoli di quanto le persone siano preoccupate per la cura della nostra casa comune, insieme agli amministratori fiduciari e al Consiglio presbiterale, la diocesi ha deciso che ora è il momento di disinvestire dai combustibili fossili”. E ha spiegato, con un rimando a Papa Francesco: “Nulla sarà efficace se non iniziamo con una conversione personale, un cambiamento nello stile di vita, un cambiamento di mentalità”. “L’annuncio è avvenuto all’inizio di un anno chiave per l’azione per il clima a livello globale”, spiega la nota sul sito della Conferenza episcopale, “e per il Regno Unito in particolare, che ospiterà la Cop26 a Glasgow a novembre”.