Giornali Fisc: Vita Trentina, un calendario per la preghiera in famiglia con i più piccoli

Un calendario per bambini dal titolo “Due piccoli pesci”. È la novità realizzata dal settimanale “Vita Trentina” per la preghiera in famiglia con i più piccoli. Il calendario a fogli strappabili da ritagliare e colorare nasce da alcuni esperimenti già avviati in Avvento. Presenta ogni giorno, da lunedì a sabato, un disegno quadrato (da ritagliare lungo il segno tratteggiato in alto) che può essere colorato, decorato e incollato su un foglio in verticale, facendo combaciare i vari pezzi, come in un puzzle di sei sole tessere. Nel settimo giorno, la domenica, viene proposta l’immagine completa che, una volta colorata, si può regalare a qualcuno, per “portare il Vangelo nel mondo”. Sul retro viene invece proposto il brano della messa. La realizzazione è stata curata dalla disegnatrice (e mamma) trentina Lorena Martinello che suggerisce di utilizzare varie tecniche per “personalizzare” i disegni (con semplici colori, a pastelli, a pennarelli o anche materiali di riciclo), ma soprattutto di prevedere un momento fisso ogni giorno (magari la preghiera serale) in cui genitori e figli possono raccogliersi insieme per “scoprire” anche cosa si va preparando nel brano evangelico che si ascolterà domenica in chiesa. Il calendario (altre informazioni sul sito vitatrentina.it) può essere usato anche da catechisti o dagli educatori di comunità o case di riposo. Possono ingrandire di molto l’immagine, lavorarci in gruppo ed esporre in chiesa il “quadro” in modo da presentarlo a tutta la comunità.