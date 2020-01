Diocesi: Ugento, un bando per l’artista che realizzerà un “Testimonium” per la basilica di Leuca

Un bando riservato ad artisti per la ideazione e realizzazione di un “Testimonium”per la basilica di Leuca, per gli anni 2020 – Jubileum 2025. Lo hanno pubblicato il Parco culturale ecclesiale “Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, assieme alla basilica-santuario Santa Maria de Finibus Terrae e alla diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. A caratterizzarlo, quattro elementi: l’immagine di Santa Maria De Finibus Terra, il logo dei Cammini di Leuca, il tema della Pace nel Mediterraneo e del Capo di Leuca come “finestra sul Mediterraneo”e il richiamo a san Pietro. Per candidarsi è necessario inviare via mail alla segreteria della selezione (fondazione.definibusterrae@pec.it – comunicazione@camminidileuca.it), entro il 1° febbraio, il modulo di adesione allegato al bando, assieme a un breve curriculum vitae dell’artista. Agli artisti iscritti e invitati sarà richiesto di realizzare dei bozzetti di quanto pensano di realizzare, che dovranno essere inviati alla stessa mail entro il 1° marzo. Il comitato scientifico dell’iniziativa opererà la selezione entro il 25 marzo.

Il formato di realizzazione del “Testimonium” dovrà avere le seguenti misure: mm 420 x 297 (formato A3). Al progetto vincitore verrà riconosciuto un premio di mille euro. Entro e non oltre il 10 maggio 2020 dovrà essere consegnato l’originale del “Testimonium” in numero di 3 esemplari autografati dall’artista vincitore del bando su carta pregiata di dimensioni mm 420 x 297 (formato A3). In una mostra saranno presentati ed esposti i bozzetti selezionati dal comitato scientifico.