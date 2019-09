Uragano Dorian: mons. Pinder (Nassau), “popolazione evacuata, bilancio delle vittime destinato ad aumentare”

“La situazione qui, nelle Bahamas nordoccidentali, rimane devastante”. Lo afferma al Sir l’arcivescovo di Nassau, mons. Patrick Pinder, che ieri durante le messe ha rivolto un forte appello alla preghiera per le vittime, nel frattempo salite ufficialmente a 43, e per le persone colpite dall’uragano Dorian. “Le persone – spiega il presule – vengono evacuate dalle isole di Abaco e di Grand Bahama. Ognuno è oppresso dall’ansia, mentre ci viene detto che il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare, e ad aumentare molto”. Sono circa 70mila le persone delle due isole nordoccidentali dell’arcipelago colpite dall’uragano. Catholic Relief Services, l’organizzazione caritativa della Chiesa statunitense, “è sul campo e sta valutando la situazione ad Abaco e Grand Bahama. Le loro valutazioni guideranno l’ulteriore risposta dell’arcidiocesi. I soccorsi iniziali sono già in arrivo – segnala l’arcivescovo -. Questa non è una sfida a breve termine davanti a noi”. Il report (l’ottavo dall’inizio della crisi) diffuso sabato dalla Caribbean disaster emergency management agency (Cdema), riferisce di 43 vittime, 76mila persone colpite dal fenomeno meteorologico e 15mila persone bisognose di aiuto. Le organizzazioni presenti nelle isole di Grand Bahama e Abaco stanno portando i primi aiuti ma operano con difficoltà e alcune zone restano ancora isolate.