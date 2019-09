Università Cattolica: mons. Zani (Congregazione educazione cattolica), “aiutare i giovani a crescere in intelligenza e umanità”

“La Chiesa del terzo millennio è impegnata a rinnovare la propria passione educativa guardando soprattutto al bene delle giovani generazioni per aiutarle a crescere non solo in intelligenza ma anche in umanità”. Lo ha sottolineato, oggi pomeriggio, mons. Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica, nel suo intervento al Seminario di studio dei docenti di Teologia e degli assistenti pastorali, che si è aperto oggi pomeriggio a Matera e ha per tema “La Terza Missione dell’Università: cultura, società, futuro. Pensare e vivere l’Università Cattolica in ‘uscita missionaria’ (Christus Vivit 222)”. “Il fine dell’educazione, come si legge nella Gravissimum educationis, è di consentire ad ogni persona di sentirsi attivamente partecipe nella costruzione di una nuova società, a partire da un quadro di istanze etiche e normative condivise. In quest’ottica – ha evidenziato il presule – la terza missione è come l’estensione del processo di inclusione che dalle istituzioni deve dilatarsi all’intera famiglia umana”.

Secondo mons. Zani, “ciò significa che l’offerta formativa dell’Università cattolica sarà efficace se saprà influire sugli stili di vita e trasformare la stessa esistenza dei cittadini delle future generazioni, offrendo un’educazione che sia una forza dinamica capace di modificare il presente, aiutando i giovani ad integrare i saperi della testa, del cuore e delle mani”.

Non solo: “Le sfide del cambiamento sociale e culturale che spingono le università ad aprirsi alla terza missione richiedono uno sforzo supplementare ai docenti. Come si legge nella Ex corde Ecclesiae, essi sono invitati a ‘migliorare sempre la propria competenza e a inquadrare il contenuto, gli obiettivi, i metodi e i risultati della ricerca di ciascuna disciplina nel contesto di una coerente visione del mondo’, raggiungendo anche una ‘integrazione tra fede e cultura, tra competenza professionale e sapienza cristiana’”.