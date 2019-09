Università Cattolica: Matera, al via il seminario di Teologia sulla “terza missione” dell’Ateneo

L’Università Cattolica e la terza missione, tra percorsi formativi, proposte culturali, obiettivi futuri. È il filo conduttore che quest’anno caratterizza il tradizionale seminario dei docenti di Teologia e degli assistenti pastorali che si svolge nell’ambito delle attività di “Università Cattolica incontra Matera 2019”. Per quattro giorni, da oggi a giovedì 12 settembre, i 53 tra docenti di Teologia e assistenti pastorali dell’Ateneo si ritrovano nella Città dei Sassi per riflettere sul contributo che l’Università Cattolica può dare allo sviluppo del tessuto socio-economico del Paese.

“La Terza Missione dell’Università: cultura, società, futuro. Pensare e vivere l’Università Cattolica in ‘uscita missionaria’ (Christus Vivit 222)”: questo il titolo dell’iniziativa, promossa, da oggi pomeriggio, dal Collegio dei docenti di Teologia, dal Centro pastorale dell’Ateneo e dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. Le giornate di studio saranno l’occasione non solo per immergersi nel dibattito che sta animando la capitale europea della cultura 2019 ma anche per raccontare, attraverso incontri e testimonianze, le tante iniziative di Terza missione che l’Ateneo sta svolgendo nel territorio italiano, in particolare al Sud e in Basilicata.