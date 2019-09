Rome Half Marathon Via Pacis: il 22 settembre la terza edizione nel segno di Gandhi

Pace, integrazione, inclusione, solidarietà. Questi i principi ispiratori della terza edizione della Rome Half Marathon Via Pacis che si terrà domenica 22 settembre a Roma, prima e unica mezza maratona interreligiosa al mondo: 21 km e 97 metri con partenza e arrivo a via della Conciliazione che toccheranno, oltre a San Pietro, la sinagoga, la moschea, le chiese ortodossa, metodista e valdese, e i templi buddista e induista con l’obiettivo di promuovere, attraverso lo sport, il dialogo e l’integrazione tra persone di culture e religioni diverse. La manifestazione, presentata oggi nell’iconica e suggestiva cornice dell’Ara Pacis, è convocata e organizzata da Roma Capitale, dalla Fidal (Federazione italiana atletica leggera) e da Athletica Vaticana. Ad illustrarne caratteristiche e obiettivi la sindaca Virginia Raggi; il sottosegretario del Pontificio Consiglio della cultura e presidente di Athletica Vaticana mons. Melchor Sánchez de Toca; il presidente della Fidal Alfio Giomi. Per la prima volta, dunque, tra i promotori compare il nome della rappresentativa ufficiale di atletica della Santa Sede, costituitasi lo scorso gennaio, che prende così il posto del Pontificio Consiglio della cultura cui è stata affidata dalla Segreteria di Stato e di cui è espressione in ambito sportivo a livello internazionale. Accanto alla mezza maratona, il 22 settembre si svolgerà anche, come nelle precedenti edizioni, una corsa non competitiva di 5 km, la Run for Peace, rivolta soprattutto a famiglie, scuole e oratori. Alle 12, a conclusione della gara, appuntamento per tutti in Piazza San Pietro per l’Angelus con Papa Francesco. Quest’anno la medaglia che sarà consegnata a tutti i partecipanti della corsa su strada è dedicata al Mahatma Gandhi in occasione dei 150 anni dalla nascita nel 1869, e oltre alla sua effigie stilizzata riporta questa sua affermazione: “La forza non deriva dalla capacità fisica. Deriva da una volontà indomabile”.