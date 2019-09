Papa nelle isole Maurizio: incontro autorità, “incentivare una conversione ecologica integrale”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Andare avanti con quell’atteggiamento costruttivo che spinge a incentivare una conversione ecologica integrale”. Il Papa ha concluso l’incontro con le autorità delle isole Maurizio con un appello a raggiungere l’obiettivo raccomandato nella Laudato si’, che “mira non solo a evitare terribili fenomeni climatici o grandi disastri naturali, ma cerca anche di promuovere un cambiamento negli stili di vita in modo che la crescita economica possa davvero giovare a tutti, senza correre il rischio di provocare catastrofi ecologiche o gravi crisi sociali”. Francesco, infine, ha espresso “apprezzamento per il modo in cui a Mauritius le diverse religioni, con le loro rispettive identità, collaborano insieme per contribuire alla pace sociale e per ricordare il valore trascendente della vita contro ogni tipo di riduzionismo”. “Auspico di cuore che Dio benedica il vostro popolo e tutti gli sforzi che fate per favorire l’incontro tra culture, civiltà e tradizioni religiose diverse nella promozione di una società giusta, che non dimentica i suoi figli, specialmente quelli più bisognosi”, ha concluso.