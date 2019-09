Papa nelle isole Maurizio: il programma della giornata

Con la tappa alle isole Maurizio, si conclude il 31° viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco, cominciato con la “due giorni” in Mozambico e proseguito con la “due giorni” in Madagascar. La giornata di oggi comincerà molto presto per il Santo Padre, con il trasferimento all’aeroporto di Antananarivo alle 7 (le 6 ora di Roma). Alle 7.20 (6.20), l’arrivo all’aeroporto e l’imbarco immediato in forma strettamente privata. Alle 7.30 (6.30) l’aereo papale volerà verso Port Louis, capitale delle isole Maurizio, dove atterrerà alle 10.40 (8.40 ora di Roma) e dove si svolgerà la cerimonia di benvenuto, senza discorsi. Alle 11 il trasferimento al Monumento di Maria Regina della Pace, distante circa 40 chilometri, luogo della Messa, in programma alle ore 12 (10). Poi il trasferimento all’episcopio, per il pranzo con i 5 vescovi della Conferenza episcopale dell’Oceano Indiano. Alle 16 (14) il trasferimento al santuario di Pére Laval, eretto alla periferia di Port Louis nel 2014, anno in chi la chiesa mauriziana ha celebrato il 150° anniversario della morte del Beato padre Jacques Laval, noto come l'”apostolo dei neri” perché si dedicò all’evangelizzazione degli indigeni di Maurizio. Alle 16.40 (14.40) Francesco raggiungerà il palazzo presidenziale per la visita di cortesia al presidente, Barlen Vyapoory, l’incontro con il Primo Ministro e l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, ultimo appuntamento pubblico – in programma alle 17.40 (15.40) – prima del trasferimento all’aeroporto di Port Louis, dove alle 18.45 (16.45) si svolgerà la cerimonia di congedo. Alle 19 (17) il trasferimento da Port Louis ad Antananarivo, dove il Papa arriverà alle 20 (19) in forma privata per poi trasferirsi immediatamente alla nunziatura apostolica. Domani, 10 settembre, il Santo Padre celebrerà la Messa in privato nella nunziatura di Antananarivo, alle ore 7 (6), per poi congedarsi circa un’ora dopo dalla nunziatura. La cerimonia di congedo dal Madagascar è in programma invece all’aeroporto di Antananarivo, dove il Papa arriverà alle 9 (8). Venti minuti dopo, la partenza del volo papale per l’aeroporto di Ciampino, con arrivo previsto alle 19 (ora di Roma).