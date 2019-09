Nuovo governo: Naso (Fcei), “bene premier Conte su migranti. Cominciamo subito a fare i corridoi umanitari europei”

“Siamo felici che il premier Conte oggi nel suo discorso abbia riproposto i corridoi umanitari europei. Per noi che da anni, insieme a Sant’Egidio, facciamo i corridoi dal Libano, è l’unica risposta alle morti in mare e alle violenze in Libia”. Lo ha dichiarato Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope, programma rifugiati e migranti della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia: “Come evangelici, siamo pronti a dare il nostro contributo, fin da subito, per un corridoio umanitario europeo dalla Libia. Allo stesso tempo chiediamo una netta svolta nelle misure che hanno ostacolato e criminalizzato le Ong che hanno svolto azioni di ricerca e soccorso in mare. Le persone sono costrette a rischiare la vita e prendere la via del mare proprio perché non esiste un modo legale e sicuro, come i corridoi umanitari, per arrivare in Europa”.