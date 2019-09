Nuovo governo: l’esecutivo Conte incassa la fiducia di Montecitorio. 343 favorevoli, 263 contrari

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Con 343 voti favorevoli, 263 contrari e 3 astenuti, l’Aula di Montecitorio ha dato la fiducia al nuovo governo presieduto da Giuseppe Conte approvando la mozione presentata dagli onorevoli D’Uva (M5S), Delrio (Pd) e Fornaro (Leu). L’esito del voto è stato proclamato poco fa dal presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico. Dopo il via libera di Montecitorio, il nuovo esecutivo dovrà affrontare domani la discussione e il voto in Senato: un passaggio più difficile di quello odierno, per i numeri risicati di cui dovrebbe disporre la nuova maggioranza a Palazzo Madama.