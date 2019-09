Germania: Assemblea plenaria dei vescovi a Fulda. In agenda situazione politica, abusi, clima e Sinodo Amazzonia

La preparazione al cammino sinodale deciso dalla Conferenza episcopale tedesca (Dbk) sarà il tema al centro dei lavori della prossima assemblea plenaria dei vescovi (Fulda, 23-26 settembre). Secondo quanto reso noto oggi dall’ufficio stampa della Dbk, il tradizionale appuntamento autunnale dei 69 vescovi, prenderà le mosse da un confronto sulla “lettera di Papa Francesco al popolo pellegrino di Dio in Germania”, dello scorso 29 giugno. A un anno dalla pubblicazione del documento sugli abusi sessuali da parte di esponenti della Chiesa cattolica in Germania, si tornerà a parlare del tema per fare il punto, in particolare, su denunce e risarcimenti materiali. Nell’agenda dei lavori di Fulda “gli sviluppi politici in Germania a seguito delle recenti elezioni” e “il clima e la prossima Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la regione panamazzonica”. Questo tema sarà oggetto di un incontro con la stampa il 25 settembre. Durante i lavori, il 24 settembre, sarà inoltre presentato il documento dei vescovi “Evangelizzazione e globalizzazione”, testo che guarda al mese straordinario della missione voluto da Papa Francesco (ottobre 2019). Come di consueto, al termine dei lavori il presidente dei vescovi, card. Reinhard Marx, incontrerà i giornalisti.