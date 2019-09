Famiglia: Forum Puglia, “dopo la Conferenza regionale, subito il Piano pluriennale”

“È indispensabile procedere con urgenza alla stesura e all’approvazione del Piano pluriennale di politiche familiari, coinvolgendo non solo lo staff dell’assessorato al Welfare, ma anche gli assessorati al Lavoro e alla Formazione, al Bilancio e alle Politiche giovanili, nonché le associazioni familiari che tanto hanno contribuito al processo partecipativo”. Lo scrive in una nota il Forum delle associazioni familiari di Puglia, dopo il percorso partecipato seguìto alla prima Conferenza regionale sulla famiglia dello scorso novembre, con il quale chiede alla Regione di redigere e approvare nel più breve tempo possibile il Piano pluriennale di politiche familiari. “Occorrono altresì tempi certi e risorse chiaramente dedicate”, segnala la nota. Guardando alla campagna elettorale per le Regionali della primavera 2020, il Forum delle associazioni familiari sostiene che questo appuntamento “può e deve permettere di lanciare un segnale politico chiaro, concreto e imprescindibile: la Regione Puglia deve dimostrare di essersi incamminata verso la costruzione organica di politiche familiari e di lotta alla denatalità, urgenza indifferibile per tutto il Paese, riconosciuta ma troppo spesso affrontata in modo ideologico o strumentale dalle forze politiche”. E il Forum conclude: “Potrebbe essere questo il segnale che dimostri finalmente la volontà politica di passare ai fatti e di fare sul serio”.