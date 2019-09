Facoltà Teologica Pugliese: don Vito Mignozzi nominato nuovo preside

La Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede ha nominato nuovo preside della Facoltà Teologica Pugliese don Vito Mignozzi, docente di Teologia dogmatica della Facoltà e finora direttore dell’Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae”. Mignozzi è presbitero della diocesi di Castellaneta (Taranto). Ha conseguito la Licenza (2001) e il Dottorato (2005) in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. È professore ordinario della Facoltà Teologica Pugliese nella quale insegna Ecclesiologia e Teologia dei Sacramenti nella sede di Molfetta. Offre annualmente corsi al ciclo di Licenza in Antropologia Teologica nella stessa facoltà su temi riguardanti il rapporto tra questioni antropologiche ed ecclesiologiche. Dal 2005 al 2012 ha insegnato Teologia fondamentale e Antropologia teologica presso l’Issr “Mons. Anselmo Pecci” di Matera. Dal gennaio 2016 è direttore dell’Istituto Teologico Pugliese “Regina Apuliae” di Molfetta. Dal 2009 è direttore dell’Ufficio catechistico diocesano e dal 2018 incaricato per la Commissione della dottrina della fede, annuncio e catechesi della regione ecclesiastica pugliese. È vice presidente dell’Associazione Teologica Italiana. Le pubblicazioni più recenti sono il Commentario al decreto conciliare Apostolicam actuositatem per le Edizioni Dehoniane di Bologna nel 2018 e il manuale di Ecclesiologia, pubblicato con la stessa casa editrice, nel 2019. Mignozzi subentra ad Angelo Panzetta che ha concluso il mandato quadriennale.