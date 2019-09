Commissione europea: tutti i nomi del collegio presieduto da Von der Leyen. Domani gli incarichi

Ursula von der Leyen presenta il suo programma al Parlamento europeo (foto SIR/Marco Calvarese)

(Bruxelles) La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dato oggi il suo consenso al progetto di elenco di commissari designati che le è stato fornito dal Consiglio dell’Unione europea. “Ciò fa seguito a una serie di colloqui formali – spiega una nota della Commissione – che Von der Leyen ha tenuto, nelle scorse settimane, con ciascuna delle persone suggerite dagli Stati membri come candidati al ruolo di commissario”. Il Consiglio dell’Unione europea deve ora adottare questo elenco, dopo di che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue. Domani la presidente eletta Ursula von der Leyen annuncerà la distribuzione dei portafogli e il modo in cui intende organizzare i lavori della prossima Commissione europea. Il Parlamento europeo deve poi dare il proprio consenso all’intero collegio dei commissari, compreso il presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Ciò sarà preceduto dalle audizioni dei commissari designati nelle commissioni parlamentari competenti, a partire dal 30 settembre. Il voto del Parlamento è atteso nella plenaria del 21-24 ottobre. Il nuovo collegio entrerà in funzione il 1° novembre.

Ed ecco i nomi dei commissari designati: Austria, Johannes Hahn; Belgio, Didier Reynders; Bulgaria, Mariya Gabriel; Croazia, Dubravka Šuica; Cipro, Stella Kyriakides; Repubblica Ceca, Věra Jourová; Danimarca, Margrethe Vestager; Estonia, Kadri Simon; Finlandia, Jutta Urplainen; Francia, Sylvie Goulard; Grecia, Margaritis Schinas; Ungheria, László Trócsányi; Irlanda, Phil Hogan; Italia, Paolo Gentiloni; Lettonia, Valdis Dombrovskis; Lituania, Virginijus Sinkievičius; Lussemburgo, Nicolas Schmit; Malta, Helena Dalli; Paesi Bassi, Frans Timmermans; Polonia, Janusz Wojciechowski; Portogallo, Elisa Ferreira; Romania, Rovana Plumb; Slovacchia, Maroš Šefčovič; Slovenia, Janez Lenarčič; Svezia, Ylva Johansson; Spagna, Josep Borrell (Alto rappresentante); Ursula von der Leyen, presidente, Germania.