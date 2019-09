Austria: Castello di Reichenau An Der Rax la 54ª Assemblea generale e la Conferenza annuale dell’Apostolato militare internazionale

Si è aperta, ieri pomeriggio, presso il Centro seminariale delle Forze Armate austriache nel Castello di Reichenau An Der Rax, la 54ª Assemblea generale e la Conferenza annuale dell’Apostolato militare internazionale (Ami). Vi prendono parte per l’Italia l’ordinario militare Santo Marcianò, il segretario e cappellano militare don Santo Battaglia e il colonnello dell’Esercito Domenico D’Ortenzi. Quest’ultimo è anche segretario generale del sodalizio riconosciuto dalla Santa Sede.

Questo il tema: “La vita militare, servire attraverso l’esempio. Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito ma per servire”. “L’assise – dichiara mons. Marcianò – rappresenta una grande occasione per consolidare i rapporti di unione spirituale e di amicizia tra i soldati di tutti i Paesi, rafforzando l’impegno comune di annunciare il Vangelo nell’ambiente militare e il coraggioso lavoro per la costruzione della pace”.